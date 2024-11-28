多国大规模缉毒行动 揪出太平洋贩毒新途径

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（法新社波哥大27日电） 哥伦比亚当局携手多国在6周内起获225公吨古柯硷，创下全球查获量最多的单一缉毒行动。其中部分毒品是在一艘「毒品潜艇」上查获，意外发现从南美洲通往澳洲的新贩毒途径。

在6周「猎户座行动」（Operation Orion）中，62国执法机构和其他组织拦截了6艘装满古柯硷的半潜船，一共查获1400公吨毒品，其中包括重逾1000公吨的大麻。

在这起针对全球海洋、海岸、河流及港口的大规模缉毒行动中，共有超过400人被捕。美国、巴西、西班牙、荷兰及其他多国安全机构和多个国际组织均参与其中。

哥伦比亚海军发表声明指出，贩毒集团在这次行动中损失超过84亿美元（约新台币2688亿元）。

哥伦比亚海军官员葛里萨雷斯（Orlando Enrique Grisales）表示，当局还查获一艘由木头及玻璃纤维制成的半潜船，当时这艘船正在将5公吨的哥伦比亚古柯硷运往澳洲，澳洲每公斤古柯硷售价高达24万美元，是美国的6倍以上。

这是此区第3次查获这种高科技船，意外揭露贩毒集团开启的走私毒品「新路线」。这种船可在加满油的情况下，连续航行约1.6万公里。

此外，这次行动也发现墨西哥、巴西、哥伦比亚、厄瓜多和秘鲁贩毒集团与欧洲、大洋洲组织之间，存在过去不为人知的贩毒联盟。