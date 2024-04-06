大使馆遭厄瓜多警闯入逮人 墨西哥中止外交关系

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（法新社墨西哥市5日电） 厄瓜多警方今天闯入位于首都基多的墨西哥大使馆，逮捕遭通缉而躲在使馆内的前副总统葛拉斯。墨西哥总统罗培兹欧布拉多随后下令中止与厄瓜多的外交关系。

葛拉斯（Jorge Glas）2013到2017年担任厄瓜多左翼前总统柯利亚（Rafael Correa）的副手，如今被控涉贪而遭当局通缉，他去年12月起躲进墨西哥大使馆。厄瓜多现任总统诺波亚（Daniel Noboa）的政府称此举是「非法行为」。

但墨西哥政府表示，经过对相关情况进行「透彻分析」后，同意提供葛拉斯政治庇护。

罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天在社群媒体平台X上写道：「厄瓜多警方强行闯入我们的大使馆逮捕厄瓜多前副总统，他因为面临迫害与骚扰，而在这里避难及进行庇护程序。」

罗培兹欧布拉多还说，厄瓜多政府的行为是「公然违反国际法与墨西哥主权」，他已下令立即中止外交关系。

厄瓜多总统府联络部门今天则透过声明表示，「遭厄瓜多司法系统判处徒刑」的葛拉斯「已于今晚被捕，并交付合格当局处置」。

葛拉斯先前已因涉入巴西营建巨擘奥德布雷契（Odebrecht）的重大丑闻而遭贪污罪判刑，去年11月刑满出狱。他其后又面临挪用公款指控而遭判刑。