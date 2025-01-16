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大地震过后 万那杜选民提前迎接大选

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（法新社雪梨16日电） 太平洋岛国万那杜（Vanuatu）今天举行提前大选，当地上个月才发生强震，民众为重建家园早已身心俱疲。

万那杜去年12月17日发生规模7.3强震，首都维拉港（Port Vila）道路被震毁、建筑物倒塌，造成至少16人死亡。

为了防止国会议员发起不信任投票推翻万那杜总理萨威（Charlot Salwai），去年11月解散国会。

万那杜数十年来饱受政局不稳所苦，1991年至2017年间就换了20次总理，到了2023年底甚至演变成危机的程度，短短1个月内就换了3位总理。

维拉港候选人考恩（Mike Esrom Kaun）说，「（政局）不稳对目前的万那杜毫无助益，特别是在地震之后，整个国家都受到地震影响」，万那杜许多民众对现任议员以及国家民主持续动荡感到「沮丧」。

52名议员组成的万那杜国会通常由无党籍议员和小党所主导，这些议员和小党组成的执政联盟很少能撑过1个完整的任期。

萨威将与前总理卡尔萨考（Ishmael Kalsakau）、罗曼（Bob Loughman）等217名候选人都参与这场选举。

投票所将于今天下午4时30分（台湾时间16日下午1时30分）关闭。

澳洲智库罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）太平洋援助地图计画研究员杜克（Riley Duke）表示，政治内斗阻碍万那杜在健康与教育等关键领域的发展，「这次选举确实再次分散人们对发展重点的注意力」。

杜克说：「万那杜是一个面临巨大挑战的发展中国家，该国的收入、健康状况与教育表现等关键指标，近年都持续下滑。」

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