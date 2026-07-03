大马士革咖啡馆爆炸案酿9死20伤

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（法新社大马士革2日电） 叙利亚首都大马士革的1家咖啡馆今天发生炸弹爆炸案，当局表示已造成9人死亡、20人受伤。目击者惊恐回忆称，现场多人倒地，到处都是血。

这起爆炸案是大马士革去年发生1所希腊东正教堂遭到自杀攻击以来，伤亡最惨重的袭击事件。目前尚无任何团体宣称犯案。

根据叙利亚国家电视台报导，这家咖啡馆位于司法宫（Palace of Justice）附近，爆裂装置被人预先放在店内。

叙利亚内政部在即时通讯软体Telegram发文表示，爆炸的土制炸弹含有金属碎片，造成「严重受伤和重大损害」。

事发咖啡馆隔壁的眼镜行老板达哈比（Mohammed al-Dahabi）发抖回忆当时景象：「我跑到现场，看到人们倒在血泊中，血流满地。」这让他回想起叙利亚近14年内战期间大马士革遭遇过的炸弹攻击。

大马士革省省长伊德利比（Maher Idlibi）抵达现场后表示，当局已展开调查，「该为这起流血事件负责的人将受到惩罚」。

与叙利亚的伊斯兰主义当局关系密切的土耳其，也透过外交部发布声明谴责这次攻击事件，并承诺「继续团结支持叙利亚」度过难关。

自从长期统治叙利亚的前总统阿塞德（Bashar al-Assad）2024年12月遭到推翻后，现任总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）领导的新政府虽然不断尝试全面控制局势、恢复安全并重新统一国家，但大马士革仍发生数起攻击和安全事件。