天外一物砸破佛州住宅 NASA：国际太空站弃置碎片

3 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天证实，不久前一个从天而降、砸破美国佛罗里达州一名男子住家屋顶的不明物体，确实是国际太空站（ISS）弃置的碎片

法新社报导，佛州那不勒斯（Naples）居民奥蒂罗（Alejandro Otero）在社群媒体X发文说，3月8日下午，这个物体「砸破屋顶，穿过（他家的）两层楼」，还差点砸到他的儿子。

太空观察人员表示，国际太空站2021年曾丢弃一个承载旧电池的托盘，而佛州这起事件发生的时间与地点，均与官方在这个废弃托盘在大气层燃烧的预测十分接近，很可能就是此物。

而NASA从奥蒂罗手中取得掉落他家中的物体并进行分析后，在部落格发文证实上述说法。

NASA表示：「根据检查，本机构认定碎片来自NASA的飞行支援设备，是一个用来把电池固定在货物托盘的支架。」

「这个物体由铬镍铁合金（Inconel）制成，重1.6磅（0.7公斤），高4�迹�10公分），直径1.6�迹�4.06公分）。」

NASA同时承诺调查碎片是如何穿越大气层却未被燃烧殆尽，并补充说将更新其工程模型以为因应。

NASA写道：「NASA依旧致力对近地轨道的运作负起责任，并在必须抛弃太空硬体时尽可能降低风险，保护地表上的民众。」

新闻资讯网站「科技艺术」（Ars Technica）报导说，虽然这些电池为NASA所有，但它们被安装在日本太空当局发射的托盘结构上，恐将使责任索赔问题变得复杂。

过去人造太空碎片撞击地球的例子，包括2022年美国太空探索科技公司（SpaceX）飞龙号（Dragon）太空船有一部分落在澳洲牧场。美国第一个太空站「天空实验室」（Skylab）则落在西澳州（Western Australia）。

最近，中国因允许其巨型长征火箭进入轨道后坠回地球而受到NASA批评。（译者：屈享平/核稿：蔡佳敏）