天气严寒加上感冒 教宗取消窗口祈祷改线上举行

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（法新社梵蒂冈21日电） 梵蒂冈今天发布声明表示，由于现年88岁的罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）罹患感冒，他原定每周日在宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场（St. Peter’s Square）信友诵念三钟经（Angelus）的活动，本周日将改为线上进行。

法新社报导，根据Telegram上以义大利文发布的声明，由于天气严寒，加上教宗近日出现感冒症状，教宗预定12月22日周日在他居住的圣玛尔大之家（Casa Santa Marta）教堂内透过网路直播的方式主持主日三钟经。

梵蒂冈表示，这项决定背后也有考虑到教宗未来1周的繁忙行程。

2025年是天主教每25年一度的禧年（Jubilee）。禧年是天主教徒朝圣、敬拜、赎罪的重要时节；在今年12月24日耶诞夜，圣伯多禄大教堂（St. Peter’s Basilica）的圣门将开启，教宗将给予朝圣者赦免罪愆的祝福，并主持子夜弥撒。

在耶诞节当天，教宗将主持另一场弥撒，并发表「致全城与全球」（Urbi et Orbi）文告。

12月26日圣斯德望日（St. Stephen’s Day），教宗将前往罗马瑞比比亚（Rebibbia）监狱主持弥撒。