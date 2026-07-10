太平洋岛国反对在「蓝色大陆」试射飞弹

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（法新社雪梨10日电） 中国本周朝太平洋试射1枚潜射弹道飞弹，引发众多太平洋岛国谴责，当地政治人物和分析家告诉法新社，这枚飞弹落入其所处「蓝色大陆」的中心。连背负中国债务的岛国也批评。

根据监测人员与太平洋岛国官员说法，中国6日试射的这枚可搭载核弹头的洲际弹道飞弹，落在诺鲁（Nauru）、吐瓦鲁（Tuvalu）与索罗门群岛（Solomon Islands）之间某处。而通报所称落点，是在太平洋岛国间少数不属于任何国家专属经济区（EEZ）的海域。

但澳洲智库罗伊研究所（Lowy Institute）太平洋岛国计画主任诺贝陶（Oliver Nobetau）指出，这枚飞弹选择落在1条「狭窄的国际水域走廊」内，「这引发一个问题：为何不朝有广阔国际水域的北太平洋试射」？

即将在8月主办年度太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）领袖峰会的帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps）接受法新社访问时表示，这枚飞弹正好落在各岛国专属经济海域的交界处，「我们面临飞弹在未事先通知下直接射进太平洋中心」。

已有约12个太平洋国家对这次飞弹试射提出抗议，包括几个背负基础建设相关中国债务的小国，以及北京在太平洋安全事务上最亲近的伙伴国索罗门群岛。

太平洋岛国用「蓝色大陆」来形容其共同家园及对所处海洋的共同管理。吉里巴斯（Kiribati）社会事务部长关辛（Ruth Cross Kwansing）指出，「蓝色太平洋大陆」的概念对区域至关重要，这也是引发愤慨的原因。

她接受法新社访问时说：「这片海洋任何一处发生的事，都会牵动我们所有人。你必须改变观点，我们不是地图上四散的孤岛，而是透过海洋这个活生生的组织把我们全部系在一起。」

关辛直言：「我们的海域不是空无一物的虚空，也不是全球强国之间的缓冲区；这是我们的资产、我们的生计来源，以及我们身为海洋管理员的身分认同。」

澳洲国立大学（Australian National University）太平洋安全事务专家纽帕（Anna Naupa）表示，太平洋各国对这次中国试射飞弹的反弹，正是为了捍卫去年太平洋岛国论坛领袖峰会提出的「和平之洋」（Ocean of Peace）原则，这份宣言呼吁勿在区域测试核武。

太平洋岛国论坛所有18个成员国自视为20%地球表面的看管者，其专属经济海域合计有2500万平方公里，他们共同管理当中的渔业及对抗气候变迁。

巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）总理马拉普（James Marape）6日表示，中国这次试射必须是「太平洋海域最后一次这类飞弹测试」。吉里巴斯的关辛也说，8月的太平洋岛国论坛领袖峰会将讨论区域的一切飞弹试射。