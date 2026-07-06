太平洋超级台风巴威造成灾情 暂无伤亡通报

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社关岛6日电） 破坏力相当于5级飓风的「超级台风」巴威席卷美国太平洋属地后，北马里亚纳群岛及关岛当局今天通报多地传出灾情，包括树木倒塌与电力线路受损，不过目前尚无伤亡消息。

截至今天傍晚，当地并未传出人员伤亡。不过，由于恶劣天候阻碍灾后清理作业，完整灾损情形尚待进一步厘清。

受创最严重的是北马里亚纳群岛（Northern Marianas）最南端岛屿罗塔岛（Rota），当地今天清晨遭「超级台风」巴威（Bavi）正面侵袭，最大持续风速高达每小时290公里，造成岛上1500位居民中许多人停电、停水及通讯中断。

罗塔市政防灾应变中心（Rota Municipal Operations Center）发言人罗沙里欧（Lou Rosario）表示，已收到「重大灾损」通报。

罗塔商会（Rota Chamber of Commerce）主席葛瑞罗（Juan Pan Guerrero）指出：「许多电话线与电力线路倒塌，我认为这是一场非常严重的风灾。」

葛瑞罗说：「我们的电力与通讯已中断将近8小时。」

美国国家气象局（National Weather Service）先前曾警告，巴威若直接侵袭，恐导致罗塔岛大部分地区「数周或甚至更久都不适合居住」。

国家气象局气象学家艾德利特（Marcus Landon Aydlett）表示，天宁岛（Tinian）、关岛（Guam）北部及塞班岛（Saipan）南端也经历威力等同1级飓风的强风。

在关岛，法新社记者目击树木倾倒、路灯倒塌、道路遍布残砖破瓦，至少一辆汽车被强风吹翻。

关岛当局指出，由于淹水、树木倒塌、公用设施线路损坏、落石及其他风灾相关损害，约10条主要道路无法通行。

联合资讯中心（Joint Information Center）呼吁民众：「请勿外出，路上任何额外车辆都将妨碍救灾人员作业，延缓道路抢通。」该中心也警告，「危险尚未解除」。