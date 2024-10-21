头受伤取消访俄 巴西总统鲁拉缺席金砖国家峰会

afp_tickers

2 分钟

（法新社里约热内卢20日电） 巴西总统府指出，总统鲁拉取消原定今天启程前往俄罗斯参加「金砖国家」（BRICS）高峰会的行程，原因是他头部受伤。

巴西总统府并未说明鲁拉受伤原因，但是表示他事后已经送医治疗，发现后脑杓受伤，被医生建议避免长途旅行。

巴西媒体指出，78岁的鲁拉19日在家中的浴室跌倒造成头部受伤，且伤口需要缝合。

巴西总统府表示，鲁拉这周将藉由视讯方式参与金砖国家高峰会，并在首都巴西利亚履行日常职务。他原定今天启程前往俄国参加金砖国家峰会。

俄罗斯将在10月22日起举办为期三天的第16届金砖国家峰会，包含金砖国家的伙伴国在内，全球20个国家的领袖届时将聚集在喀山（Kazan）。

而俄国总统蒲亭将以东道主身分召开会议。有分析家认为，蒲亭希望藉此彰显俄国未因侵略乌克兰而陷入孤立。

而本届金砖国家峰会原本是鲁拉今年首度与蒲亭实体会面的场合，两人今年9月曾通话讨论中国与巴西为终结俄罗斯与乌克兰的战争提出的一项计画。

国际刑事法院（ICC）以蒲亭在乌克兰犯下战争罪为由，于2023年3月对他发出逮捕令，指控蒲亭非法将乌克兰儿童送往俄国控制的地区。而蒲亭在ICC发出逮捕令之后，去年未赴南非参加第15届金砖国家峰会。

蒲亭本月18日宣布不会参加巴西11月主办的20国集团（G20）峰会，因为他现身当地可能会「干扰」会议；不过，蒲亭坚称ICC的逮捕令并不是他缺席的原因，并声称「能轻易规避这种裁决」。