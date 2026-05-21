夺国际布克奖 杨?子盼作品进入中国开启对话

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（法新社伦敦20日电） 「台湾漫游录」作者杨?子告诉法新社，她希望这部荣获国际布克奖的小说未来能在中国出版阅读，并促进关于「台湾人民想要什么样的未来」的对话。

现年41岁的杨?子与32岁的译者金翎昨天一同夺得这项享有盛誉的国际大奖，这也是首度有台湾作家获颁这项旨在表彰优秀英文译作的最高荣誉。 这部趣味十足的小说以1930年代日治时期的台湾为背景，巧妙地伪装成日文游记翻译作品，而作者青山千鹤子其实是虚构出来的人物。 小说描写活泼外向的青山千鹤子在这个殖民地展开的旅行与美食探险，以及她与个性内敛的台湾译者千鹤之间逐渐建立的关系。 这部小说虽为历史虚构作品，但书中深入探讨权力失衡与文化抹灭等议题。作者表示，这与台湾现今面临的处境，可谓相互呼应。中国主张台湾是其领土一部分。

当被问及台湾的未来时，杨?子坦言：「我曾无数次在内心感到焦虑，反覆问自己：文学的力量是不是太慢了？」 她今天接受法新社访问时说：「我经常担忧，也常觉得自己也许应该发表政治声明，或采取某种行动，投入其他形式的社会运动。」 「但在现实中，作为一名小说家，我决定将信念寄托于文学，并相信文学的力量。」 这部作品2020年在台湾出版后，横扫多项文学大奖，不过至今仍无法在中国发行。

杨?子表示：「如果这本书能透过某种方式进入中国，并被中国读者读到，我认为我们就有了对话与沟通的契机。」

「这将让更多中国人理解台湾人民想要什么样的未来，而这与许多中国人所想像的并不同。」

杨?子说：「我希望这本书能对华语世界带来启发，展现像台湾这样自由民主的国家，在这里我可以公开以酷儿身分出柜，我们能够共同做到这件事。」 译者金翎表示，与香港等前英国殖民地的文学作品不同，台湾文学及其殖民历史在英语世界中仍较不为人熟知。 金翎说：「台湾作品要翻译成英文并顺利出版、获得肯定，向来是一场无比艰辛的硬仗。因此这对我个人来说，绝对是意义非凡的时刻。」