奈及利亚再爆两起绑架案 共26人遭掳包括牧师和新娘

afp_tickers

3 分钟

（法新社奈及利亚明纳1日综合外电报导）西非国家奈及利亚接连发生大规模绑架事件之后，近日又发生两起绑架案，一共有26人遭持枪歹徒掳走，其中包括一名牧师和一名新娘。

根据州政府新闻主管，一批歹徒11月30日闯入位于中部科吉州（Kogi State）艾吉巴（Ejiba）偏僻的乡村教堂，绑走了一名牧师及11名礼拜人士。

而在东北部的索科多州（Sokoto State），查乔（Chacho）村当地一名居民说，一名新娘与她的10名伴娘在11月29日深夜至30日的袭击中，连同其他人一共14人被掳走。

近数周以来，各地犯罪集团为勒索赎金绑架了数百人，而奈及利亚当局一直难以有效应对来自激进伊斯兰武装团体与当地俗称「土匪」的犯罪分子威胁。

这波动乱导致奈及利亚政府承受巨大压力；美国总统川普（Donald Trump）指控激进伊斯兰分子杀害基督徒，并威胁对奈及利亚采取军事行动。

奈及利亚否认这项指控，强调该国多重安全危机造成的死亡者中，穆斯林反而更多。

法新社报导，拥有2.3亿人口、宗教多元的奈及利亚长年陷于各类冲突之中，死者包括基督徒与穆斯林，且往往无差别受害。

为因应当前情势，奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）11月26日宣布全国进入安全紧急状态。

自从奈及利亚北部伊斯兰基本教义派组织博科圣地（Boko Haram）绑架奇博克（Chibok）276名少女、引发国际哗然后，绑架事件在奈及利亚更为普遍。

除了激进伊斯兰武装分子外，武装犯罪集团近年也在奈及利亚西北部与中部广大地区散播暴力─绑架勒赎、攻击村庄、杀害村民，并在洗劫后焚毁房屋。