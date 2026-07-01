奈及利亚商业大城拉哥斯淹水

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社拉哥斯1日电） 奈及利亚商业首都拉哥斯（Lagos）发生严重淹水，起因是昨天数小时豪雨不断，奈及利亚气象单位也警告，未来几天将有更多降雨。

奈及利亚每年5月至11月常有豪雨，经常引发危险洪灾。奈及利亚是非洲人口数最多的国家，其基础设施不良及排水设施不足，致使灾情更加严重。

截至昨天，尚未传出有人伤亡。

在这座人口稠密城市的许多地区，淹水相当常见，包括莱基（Lekki）和维多利亚岛（Victoria Island）等富人区。法新社记者在当地看见街道淹水。

社群媒体影片显示，民宅和商家遭水淹没，主要道路和车辆也泡在水中。社群上一段疯传影片也显示，在高档区域莱基，居民划着独木舟穿越积水。

拉哥斯奥科塔地区（Okota）一名居民告诉法新社，民众用独木舟撤离淹水住家。

拉哥斯另一个地区阿穆科科（Amukoko）的54岁商人赛杜（Rukayat Saidu）告诉法新社说：「雨水已经淹进我家，所有电器都坏了。」

这座沿海城市人口超过2000万人，长期面临水沟堵塞问题，原因包括垃圾任意弃置、政府废弃物管理薄弱，以及都市化发展。

气候变迁专家伊多武（Olumide Idowu）告诉法新社说：「拉哥斯每年发生淹水，是由于强降雨、排水系统不足、排水沟堆满垃圾堵塞，以及快速都市成长阻碍大自然吸水所造成。」

拉哥斯是西非沿岸受到气候变迁冲击最严重的城市之一，当地海平面上升，降雨变得不稳定，都市人口也快速增加。

迦纳本周也通报洪灾恶化，当地一天降雨后，至少有12人死亡。

奈及利亚气象单位29日警告：「持续降雨可能导致沿海和低洼社区发生突发洪水。」气象单位今年稍早也在预报中警告，今年降雨量可能高出正常水准，雨季结束时间可能延后。

拉哥斯州政府官员没有立即回应法新社的置评请求。

2022年，拉哥斯洪灾造成至少7人死亡。