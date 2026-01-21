奈及利亚教堂逾百人遭绑 警方改口承认展开救援

（法新社奈及利亚卡杜纳20日电） 奈及利亚北部卡杜纳州18日发生多间教堂绑架事件，百多名参加礼拜的基督徒遭武装分子强行掳走。但警方最初否认事件发生，今天则改口承认确有此事，正展开救援。

根据基督教高阶神职人员与当地村长在19日告诉法新社说，事件在18日发生，有超过160人被从多间教堂中掳走。而一份为联合国准备的报告也指出，有逾100人在数间教堂中遭到绑架。

但卡杜纳州（Kaduna State）警察局长拉比乌（Muhammad Rabiu）及两名高层官员最初均称，未曾发现有任何绑架迹象，有关通报「完全不实」。

但到了今天晚间，奈及利亚国家警察发言人杭德因（Benjamin Hundeyin）发表声明坦承，确实发生了「绑架事件」，警方已展开行动，目前的重点是「找出被绑人质的所在位置，并将他们救出来」。

在奈及利亚，被称为「土匪」的帮派经常进行大规模绑架以索取赎金，并洗劫村庄，主要集中在这个非洲人口最多国家的北部和中部地区。

奈及利亚南部以基督徒为主、北部以穆斯林为主，国内冲突多，专家表示，这些冲突往往是不分宗教，基督徒与穆斯林都是受害者。 （编译：纪锦玲）