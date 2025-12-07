奈及利亚最大集体绑架案传100童获释

afp_tickers

2 分钟

（法新社阿布加7日电） 一名联合国消息人士告诉法新社，奈及利亚当局已经成功让上个月遭到绑架的其中100名学童获释，但是被认为仍遭囚禁的265名学生和教职员还是下落不明。

根据该名联合国消息人士指出，这100名孩童预计将于明天移交给尼日州政府官员。

消息人士告诉法新社：「他们将于明天交给尼日州政府。」

奈及利亚基督教协会（Christian Association of Nigeria）表示，武装分子11月21日袭击尼日州（Niger State）帕皮里村（Papiri）的寄宿学校圣玛丽学校（St. Mary’s School），掳走303名学童和12名教职员。

事发后，50名学生在数小时内逃脱，因此推估仍有265人遭到挟持。

当地媒体也报导有100名孩童已经获释，但并未说明是透过谈判还是军事行动达成，也未交代其余学生和教职员的处境。

总统发言人戴尔（Sunday Dare）也向法新社证实100名孩童获释的消息。

营运这所学校的天主教孔塔戈拉教区（Diocese of Kontagora）主教约翰那（Bulus Yohanna）的发言人阿托里（Daniel Atori）说：「如果属实，那真是令人振奋的好消息。不过，我们尚未接获联邦政府的正式通知。」