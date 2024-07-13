奈及利亚校舍倒塌 至少21死

afp_tickers

2 分钟

（法新社奈及利亚荷斯12日电） 红十字会（Red Cross）和目击者说，奈及利亚中部一所学校今天发生致命意外，两层楼高的校舍突然倒塌，造成至少21人丧命，多数是学生，当时他们正在考试。

根据在场的法新社记者说法，高原州（Plateau State）荷斯市（Jos）北区两层楼高的圣徒学院（Saint Academy）倒塌，受困学生在瓦砾下哭喊求助，心急如焚的家长忙着寻找自己的孩子。

救援人员试图用重机具抢救受困的受害者，现场影像显示，群众聚集在一栋倒塌的水泥建筑旁，周围满是瓦砾。

红十字会发言人马嘎吉（Nuruddeen Hussain Magaji）告诉法新社：「有21人死亡，另有69人受伤，全都送往不同医院。」

法新社记者稍早在荷斯市两间医院太平间看到16具遗体，都穿着学校制服。

躺在病床上的15岁受伤学生伊布拉欣（Wulliya Ibrahim）说：「我进入教室不到5分钟，听到一个声响，接着我就在这里了…班上很多人，我们正在考试。」

目前还不知道校舍倒塌原因，但居民说，先前当地下了3天大雨。

奈及利亚约有2.2亿人口，是非洲人口最多的国家，由于建筑标准未严格落实、轻忽大意和材料品质欠佳，建筑事故频频发生。