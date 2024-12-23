奈及利亚民众争抢救济粮食 两起意外32死

afp_tickers

3 分钟

（法新社拉哥斯22日电） 奈及利亚发生两起民众在救济粮食分发中心前推挤进而踩踏致死的意外。

两起意外发生后，奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）取消了他原定的行程。

警方今天表示总死亡人数已上升至32人，政府正努力面对救济活动中一连串的类似事件。

奈及利亚警方表示，昨天在南部城镇奥基加（Okija）一个救济粮食分发中心前，有22名排队民众死亡。

同一天，在阿布加（Abuja）一座为「弱势群体与老年人」提供食物的教堂外也发生踩踏，至少10人死亡。

奈及利亚接连发生此类意外之际，这个非洲人口最多的国家正努力面对此世代最严重的经济危机。奈及利亚11月通货膨胀率飙升至34.6%。

奈及利亚东南部安那布拉州（Anambra）警方发言人确认奥基加有22人死亡，并向遇难者家人与朋友表达哀悼之意。

安那布拉州警方发言人伊肯加（Tochukwu Ikenga）今天在声明中表示：「这起不幸事件的调查仍在进行。」

警方表示，阿布加麦塔玛（Maitama）区圣三一教堂（Holy Trinity Catholic Church）外发生的踩踏事件有10人死亡，其中包括4名儿童。根据警方发言人，另有8人在推挤中受伤。

提努布总统表示：「在这个欢乐与庆祝的季节，我们一起与同胞哀悼失去亲人的苦痛，祈愿圣灵赐予他们慰藉与疗愈。」

总统发言人以声明表示，提努布「取消今天在拉哥斯的所有官方活动…以悼念踩踏事件遇难者」。

警方指出，昨天的事件与西南大城伊巴丹（Ibadan）一所学校园游会19日发生的踩踏意外相似。那次推挤造成35名儿童死亡，另有6名儿童重伤。

奈及利亚国家紧急事务管理局（NEMA）发言人伊齐基尔（Maazo Ezekiel）昨天表示：「这是伊巴丹事故重演。」

伊齐基尔补充说：「这种情况过于猖獗，代表分发这些救济物品前没有采取预防措施。」

奈及利亚国家紧急事务管理局主任在声明中呼吁：「在分发救济品期间进行适当的人群管理，以防止踩踏和可避免的生命损失。」

发言人伊齐基尔补充说：「向极于期待的人们发放必需品却没有适当的人群管控，通常会导致如此情况。」