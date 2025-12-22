奈及利亚绑架案 130名学童全数脱困

（法新社阿布加21日电） 奈及利亚总统府今天表示，当局已确保11月遭枪手从一所天主教学校绑架的130名学童获释。本月稍早，已有100名学童获释。

总统发言人达尔（Sunday Dare）在社群平台X上发文称：「又有130名遭绑架的尼日州学生获释，已无人被俘。」

11月下旬，数百名学生与教职员在奈及利亚中北部尼日州（Niger state）的圣玛丽（St Mary’s）男女合校寄宿学校遭到绑架。

这起攻击事件发生之际，奈及利亚正笼罩在一波大规模绑架浪潮中，令人联想起2014年伊斯兰激进组织「博科圣地」（Boko Haram）在奇博克镇（Chibok）绑架女学生的恶名昭彰事件。

这个西非国家正遭受多重相互关联的安全问题困扰，从东北部的圣战分子到西北部的武装「土匪」帮派事件等。

在整起事件中，从圣玛丽学校被带走的确切人数一直不清楚。

最初，奈及利亚基督教协会（CAN）表示，在乡下村庄帕皮里（Papiri）发生攻击后，有315名学生与教职员工下落不明。

其中约50人在事发后立即逃脱，政府则于12月7日确保约100人获释。

这意味着在今天宣布救出130人之前，外界认为仍有约165人被囚禁。

但一名联合国消息人士告诉法新社，所有被带走的人似乎都已获释，因为数十名被认为遭绑架的人，实际上在攻击事件中已设法逃跑并自行返家。

目前尚不清楚是谁从寄宿学校掳走了这些孩子，也不清楚政府是如何确保他们获释。分析人士指出，根据过往的救援行动判断，当局很可能支付了赎金，尽管法律上禁止向绑匪支付赎金。