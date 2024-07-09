奖金争议谈不拢 巴黎机场员工奥运前一周罢工

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（法新社巴黎8日电） 代表法国巴黎几座主要机场员工的数个工会为了替全体员工争取奖金，今天表示计划于奥运登场前一周发动罢工。

法国总工会（CGT）、法国民主工会联盟（CFDT）、法国劳工力量工会（FO）和全国自主工会联盟（UNSA）计划17日发动罢工，届时距离巴黎奥运开幕仅9天之遥。他们的诉求是发放奖金给所有员工，而非如执行长片面决定的，仅部分工作人员有奖金可拿。

巴黎戴高乐机场（Paris-Charles de Gaulle Airport）和巴黎欧利机场（Paris-Orly）的营运商「巴黎机场集团」（Groupe ADP），5月19日即发动过罢工，不过当时并未造成重大影响。

这两座机场将是外籍人士入境法国参与奥运盛会的主要门户，除了每天预计过境的35万人，还包括多数的运动选手和装备。

来自世界各地的选手预计将于奥运选手村18日开放时大批涌入巴黎。戴高乐机场设置了一座新的临时超大行李处理站，用于处理如轻艇和自行车等的设备。

不光是机场，代表法国公部门各领域员工的多个工会，也要求于7月26日至8月11日奥运期间支付额外薪资或提供支援。奥运举行的时间点，与法国传统上放暑假的时间重叠。

警察、飞航管制员、垃圾清洁人员、中央政府雇员、地铁和铁路司机、消防人员等，都在奥运登场前不久提出加薪要求。资方则面临为了避免日常作业受到干扰而让步的压力。

负责制作奖牌的国家铸币厂工人也在发动罢工，但管理阶层表示奖牌制造并未受到影响。