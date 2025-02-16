奥利地爆随机砍人案1死5伤 民众烛光哀悼受害者

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（法新社奥利地维拉克16日电） 奥地利南部城市维拉克（Villach）昨天发生震惊全国的随机砍人案，导致1名青少年死亡、5人受伤。民众今天在案发现场放置蜡烛哀悼受害者。

法新社报导，奥地利警方指出，一名男子昨天持刀「随机」攻击路人，造成一名14岁男孩丧生、5名男子受伤，其中2人重伤，伤者年龄最高36岁。

根据奥地利警方，当局在昨天攻击事件后随即逮捕一名23岁叙利亚籍寻求庇护者，这名嫌犯有合法居留证，而且没有前科。

据悉，事发当时一名路过的食物外送员介入，用自己的车去撞攻击者，成功避免更多人受害，这名外送员同样来自叙利亚，持刀砍人的犯嫌受到轻伤。

居民今天在维拉克市案发现场一条街上商店前放置蜡烛。当地媒体报导，一群认识受害男孩的年轻人今晨聚集在案发现场哀悼，含泪点燃蜡烛。

当地居民普拉宁舍克（Tanja Planinschek）在现场告诉法新社：「我为自己的孩子担心。我为周遭的人感到害怕。我为未来担忧。我担心这会导致什么。我感到无尽悲伤。」

奥地利极右派自由党（FPOe）党魁基克（Herbert Kickl）在社群媒体X写道，他对发生「在维拉克的可怕行径感到震惊」，吁请当局严格限制庇护申请。

目前还不清楚犯案动机，但据目击者的说法，犯嫌作案时曾呼喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

这类攻击案在奥地利极为罕见。2020年曾有1名圣战士在维也纳（Vienna）扫射造成4人丧生，是奥地利数十年来最致命的攻击事件。

但这个月13日，奥地利邻国德国刚发生1名疑似为阿富汗籍的寻求庇护者在慕尼黑开车冲撞人群的事件，造成2死数十人伤。