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奥地利惊传随机砍人案 当局研判伊斯兰国涉案

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（法新社奥利地维拉克16日电） 奥地利南部城市维拉克（Villach）昨天发生震惊全国的随机砍人案，造成1死5伤。该国内政部长卡纳今天表示，极端组织伊斯兰国与本案有关。

奥地利警方指出，一名男子昨天持刀「随机」攻击路人，造成一名14岁男孩丧生、5名男子受伤，其中2人重伤，伤者年龄最高36岁。

奥地利内政部长卡纳（Gerhard Karner）在维拉克告诉记者：「这是与伊斯兰国（Islamic State，IS）有关的伊斯兰教主义者攻击。」

卡纳还说，嫌犯是一名23岁叙利亚籍寻求庇护者，他在网路上的言行「短时间内」变得激进。

据悉，事发当时路过的42岁食物外送员阿尔哈拉比（Alaaeddin Alhalabi）介入，他用自己的车去撞攻击者，成功避免更多人受害，这名外送员同样来自叙利亚，持刀砍人的犯嫌则受到轻伤。

奥地利皇冠日报（Krone）报导，阿尔哈拉比表示：「我看见一个人倒在地上，一名男子正在攻击其他路人，我想都没想就开车朝他冲撞。」

阿尔哈拉比指出，「他（嫌犯）想往市中心去，那里有孩童在街上–我不能让那种事发生」，他很遗憾无法救下那名14岁青少年。

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