奥运桌球混双两韩夺牌 颁奖台自拍照成话题

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（法新社首尔31日电） 北韩与南韩的桌球选手在巴黎奥运混双项目分别夺下银牌与铜牌，夺牌好手在颁奖台上合影的自拍照今天在南韩疯传，被誉为两韩罕见展现团结的时刻。

拥有核武的北韩今年稍早宣布南韩是头号敌人，两国的紧张关系也升至数年来最高点。

然而，在南韩桌球代表队于巴黎奥运混双镀铜、北韩摘银且中国夺金后，南韩好手林钟勋（Lim Jong-hoon）在颁奖典礼结束后替大家拍了一张团体照。

等到奖牌挂到6名选手的脖子上后，林钟勋示意大家一起自拍。他站在另5名选手前面，高举手机相机，试图让每个人都入镜，之后调整到另一个角度，让3名女选手站在他后面，另2名男选手站在最后。

接着，北韩组合李正植（Ri Jong-sik）与金琴英（Kim Kum-yong）和南韩选手申裕斌（Shin Yu-bin）以及勇夺金牌的中国搭档王楚钦、孙颖莎都对着林钟勋的三星（Samsung）手机微笑。

韩国「中央日报」（JoongAng Ilbo）说：「一张拍到两韩国旗与一支三星手机的自拍照。」

这是北韩自2016年来首度登上奥运颁奖台。受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，他们没有派出运动员参加东京奥运。

颁奖仪式结束后，林钟勋向南韩媒体表示：「当大会宣布他们是银牌得主时，我向他们表示祝贺。」

南韩电视台一再播放两韩选手自拍的影片，许多评论员反思这个罕见团结时刻的重要性。一名播报员说：「这才是真正的奥运精神。」