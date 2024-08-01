奥运百米派马拉松选手出赛 索罗门短跑冠军发火

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（法新社威灵顿1日电） 巴黎奥运将于明天举行田径女子100公尺项目，索罗门群岛却派一位马拉松选手上阵，这个太平洋岛国的百米短跑冠军阿鲁尼亚对此感到愤怒，甚至扬言将来不再参赛。

索罗门群岛长跑选手菲里苏瓦（Sharon Firisua）先前参与过两届奥运，但不曾在顶级赛事出战100公尺项目，如今却要在法国国家体育场（Stade de France）与全球顶尖短跑健将竞赛。

索罗门群岛田径总会（Solomon Islands Athletics Federation）之前曾推荐两名短跑选手透过外卡方式参赛。

然而，索罗门群岛奥林匹克委员会最后却派出30岁的菲里苏瓦。她是女子1500公尺全国冠军，在东京奥运女子马拉松项目排名第72位，但在本届奥运，她不符自选赛事的参赛资格。

索罗门群岛田径总会主席库阿里（Michael Kuali）告诉澳洲广播公司（ABC），这项决定「令人震惊」。

索罗门群岛女子100及200公尺短跑冠军阿鲁尼亚（Jovita Arunia）梦想在巴黎奥运出赛，她对这样的结果感到愤怒并直言：「我不知道出了什么差错，这令人难以置信。」

22岁的阿鲁尼亚扬言放弃田径运动，她说：「由于他们做出的决定，我不会再参赛。」

索罗门群岛奥委会并未回应置评请求。