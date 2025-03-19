好莱坞吁川普保护影视和音乐版权 免受科技巨头和AI侵害

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（法新社洛杉矶18日电） 班史提勒、凯特布兰琪和辛西娅艾利沃等数以百计好莱坞明星敦促美国总统川普政府保护电影、电视和音乐版权，免受大型科技公司和人工智慧（AI）侵害。

这封有400多名演员、导演和艺术家署名的公开信对谷歌（Google）和OpenAI等科技业者进行反击，这些科技巨头表示，必须允许他们的AI模型使用大量受版权保护的作品进行训练，否则就有被中国竞争对手抛在后头的风险。

然而，好莱坞名流在信中表示，「削弱版权保护」并允许科技巨头「利用美国的创意和知识产业」将威胁「全球最具活力的创意经济」。

他们说，美国娱乐产业提供了超过230万个就业机会，每年创造大约2300亿美元经济收入，并「为美国民主影响力和海外软实力奠定基础」。

川普1月签署一项行政命令，承诺取消针对AI的「不必要政府控制」，并强化「美国在全球AI领域的主导地位」。

白宫邀请企业和其他相关方提交建议。

Google和OpenAI认为，必须允许他们尽可能广泛地使用受版权保护的内容，来训练其AI模型，并且警告说，若不这样，竞争对手国家恐会获得危险的优势。

OpenAI写道，倘若中国开发者「能不受限制地获取资料，而美国企业无法公平取用数据，那么在AI领域的竞赛实际上就已经结束了」。OpenAI也提到中国在DeepSeek等模型方面取得了快速进展。

主办单位表示，将继续发起连署。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）