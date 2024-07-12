好莱坞有钱金主担心拜登年龄 扬言撤资逼他退选

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（法新社洛杉矶12日电） 随着美国总统大选逼近，若民主党重要金主、好莱坞名人切断赞助总统拜登的竞选资金会如何？在巨星乔治克隆尼和其他富裕捐款者劝拜登退选后，这些金主撤资的可能性已升高。

乔治克隆尼（George Clooney）10日投书「纽约时报」（The New York Times）说，「我对拜登（Joe Biden）青眼有加，但我们需要重新找一位总统参选人」。拜登之前与共和党对手川普（Donald Trump）进行总统大选电视辩论，表现惨不忍睹，再度引发外界担心81岁的拜登是否适合争取连任。

乔治克隆尼的声明已对拜登造成重大打击。就在3周前，乔治克隆尼刚在洛杉矶（Los Angeles）为拜登竞选连任主办一场大型募款活动，拜登当晚募资超过3000万美元、破民主党纪录，好莱坞产业资助美国左派的实力可见一斑。

南加州大学历史系教授罗斯（Steve Ross）表示：「如果这些重量级金主撤资，他（拜登）就没戏唱了。对参选人而言，好莱坞仍是提供一站式全方位服务的要地。」罗斯曾出书探讨好莱坞对美国政坛的影响力。

除了乔治克隆尼，其他人也担心拜登的状况。最近几天，影视串流平台Netflix联合创办人哈斯汀（Reed Hastings）、迪士尼创办人华德迪士尼（Walt Disney）的孙女艾比盖儿（Abigail），以及好莱坞超级经纪人易曼纽（Ari Emanuel）都以担心拜登年纪为由，表明不会资助他竞选连任。

美国娱乐产业创造的利润数以百万美元计，不论对民主党或共和党都至关重要，但过去数十年来，好莱坞的支持和资金主要都流向左倾的民主党。

不过，即使在文化和财务面方面拥有强大实力，好莱坞真的有能力把拜登踢出总统大选吗？

与前加州州长戴维斯（Gray Davis）共事过的民主党顾问马维葛利欧（Steven Maviglio）指出，乔治克隆尼投书「纽约时报」的文章「肯定是另一个压迫点」。但他认为，某些捐款者的恐慌纯属「暂时现象」。

马维葛利欧强调，「如果总统决定留下来争取连任，显然局面将走向拜登再次对决川普，这时好莱坞将回到起点、支持拜登」。他补充说，好莱坞产业背离拜登的人数，还不足以动摇拜登争取连任。