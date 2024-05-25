妮姬米娜涉携大麻出境 遭荷兰机场罚款后获释

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（法新社海牙25日电） 荷兰媒体今天报导，美国嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）因涉嫌持有软性毒品，在阿姆斯特丹机场遭到短暂拘留，随后被处以罚款并获释。

阿姆斯特丹史基普机场（Schiphol Airport）边防警察发言人范卡培尔（Robert van Kapel）告诉法新社，「我们无法证实遭拘留嫌犯的身份，但我可以确认我们逮捕了1名涉嫌将软性毒品携带出境的41岁女性」。

卡佩尔说，嫌疑人已在支付「合理」罚款后获释，「我们没有理由继续关押她。此案件已经结案。」

妮姬米娜稍早在社群平台X发布她接受机场当局审讯的照片，还称机场人员告诉她，他们在她的行李中发现大麻，但发现大麻的行李是她的保安人员所有。

「请大家注意，他们（机场人员）未经同意就拿走我的行李。我的保安已经告诉他们，行李内的大麻菸都是他的。」

她还说，「这一波操作就是要让我赶不上演场会，这样他们就有负面新闻可以大书特书。」

据报导，妮姬米娜原订今晚在英国曼彻斯特（Manchester）举办Pink Friday 2 World Tour全球巡回演唱会，但数小时前她就发文宣布演唱会被迫延期。