委内瑞拉、多明尼加同意关系逐步正常化

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（法新社卡拉卡斯2日电） 委内瑞拉与多明尼加今天同意致力于恢复双边关系。多明尼加两年前加入国际社会指控委内瑞拉时任总统马杜洛连任存在舞弊，导致双边关系中断。

委内瑞拉外交部发布声明指出，两国已经就外交关系「逐步正常化」的谈判路线图达成共识。

挨批专制、导致油藏丰富委内瑞拉经济崩溃的左翼领袖马杜洛（Nicolas Maduro）1月初遭到美国部队推翻和逮捕，随后与妻子同遭押送纽约接受毒品走私审判。

前强人总统查维斯（Hugo Chavez）钦点接班人的这位前公车司机于2024年声称赢得总统大选，取得第3个任期的正当性，尽管当时获美国支持的反对阵营公布计票统计显示，所属候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）取得压倒性胜利。

多明尼加与多国一同质疑选举结果，委内瑞拉愤而与其断交。

随着代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）试图终结委内瑞拉的国际孤立局面，卡拉卡斯与多明尼加圣多明哥（Santo Domingo）当局于2月同意恢复两国航班及领事服务。

根据委内瑞拉外交部，双方如今同意朝全面恢复外交关系努力。

过去两周内委内瑞拉也同意致力与秘鲁、智利修复关系。这两国同样在2024年大选争议后与委内瑞拉断交。