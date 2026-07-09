委内瑞拉双强震逾3800死 联合国吁捐近3亿美元援助

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（法新社纽约联合国总部8日电） 随着委内瑞拉地震罹难人数增至超过3800人，联合国今天紧急呼吁各界募集近3亿美元（约新台币95亿元），用于委内瑞拉地震救援行动。

委内瑞拉发生拉丁美洲最严重的地震灾难之一，造成数千人无家可归，另有数千人下落不明，灾后人道救援需求极为庞大。在遭到重创的拉圭拉州（La Guaira），还有家属仍在瓦砾堆中挖掘亲人遗体。

联合国人道事务协调厅（OCHA）副秘书长佛莱彻（Tom Fletcher）在一场灾后会议中表示：「捐助者已纷纷挺身而出，我向他们致敬，也向他们表达感谢。」

他说，官员目前呼吁筹募2亿9600万美元，以便在未来6个月内，为130万名灾民提供急需的援助。

卡拉卡斯当局今天也呼吁释放遭冻结的资产，协助为委内瑞拉的灾后复原筹措资金。

外交部长希尔（Yvan Gil）在联合国会议上表示：「我们呼吁所有目前持有委内瑞拉遭冻结资金的国家，启动一项释放这些资金的计画，让资金可以用于重建行动。」

「由于遭到非法制裁，属于委内瑞拉政府的多个帐户目前在全球各地遭到冻结。」

委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，她已请求英国国王查尔斯三世（King Charles III）释放因英国制裁而遭冻结的约30吨委内瑞拉黄金。

她在国家电视台上说：「我决定致函英国国王，请求释放存放于英格兰银行（Bank of England）的黄金。这批黄金属于我们的人民。我们需要这批黄金来应对地震带来的后续影响。」

美国政府已解除对委内瑞拉实施的多项经济制裁，为期4个月，以利灾后救援行动。

华府对委内瑞拉实施大规模经济制裁，尤其是自2019年起加大力道，试图对美国视为非法的左翼总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府施压。

自美军于今年1月推翻马杜洛后，华府与卡拉卡斯的关系已有所改善。

联合国估计，委内瑞拉连环双震造成67亿美元的损失，相当于委内瑞拉国内生产毛额（GDP）的6%。

服务卡拉卡斯的国际机场也受损，至今仍未对商业航班开放。

委内瑞拉6月24日发生规模7.2与7.5地震，震后两周，国际救援团队大多已结束寻找生还者的行动，但家属仍持续在瓦砾堆中寻找亲人遗体。

委内瑞拉政府今天更新死亡人数增至3811人，并表示有近1万7000人受伤。由于地震将拉圭拉州许多住宅建筑夷为平地，目前有近1万8000人无家可归。