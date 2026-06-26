委内瑞拉双强震酿235死 西班牙惊传2死80失联

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（法新社卡拉卡斯25日电） 委内瑞拉昨天遭连环强震侵袭，目前已造成235人死亡，罹难者中已确认包含外籍人士。

以下是关于这起地震中外籍罹难者身分，目前所掌握的最新消息： ● 两名巴西人

与委内瑞拉接壤的巴西外交部今天表示，两名巴西公民，分别为一男一女，在这场灾难中丧生。

巴西外交部表示，政府正向家属提供领事协助。

● 1名义大利裔委内瑞拉籍人士

义大利外交部今天表示，一名出生于卡拉卡斯、拥有义大利与委内瑞拉双重国籍的50多岁男子，在灾情最严重的拉圭拉（La Guaira）因建筑物倒塌丧生。

义大利估计，目前在委内瑞拉约有17万名持义大利护照的公民。

● 两名中国人

据中国官方媒体新华社引述驻卡拉卡斯大使馆的消息，截至今天下午，已证实有两名中国公民在这次地震中不幸罹难。

大使馆在官方微信帐号上发布声明，呼吁在委内瑞拉的中国公民「防范余震及（其他）地震所引发的次生灾害」。 ● 1名葡萄牙人

葡萄牙外交部表示，已「确认首名葡萄牙公民」在这场地震中罹难的消息。

葡萄牙外交部在社群平台X上指出，这名男子受困后虽被从瓦砾堆中活着救出，但在送医途中不幸身亡。 ● 两名西班牙人

西班牙外交部表示，有两名西班牙公民丧生，另有80人目前下落不明。