委内瑞拉双震突破1450死 黄金救援时间已过

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（法新社拉圭拉28日电） 委内瑞拉双震酿严重灾情，通报死亡人数已突破1450人，且仍有数万人下落不明。随着抢救受受困者的黄金72小时救援时间已经过去，寻获生还者的机会日益渺茫。

委内瑞拉沿岸城市拉圭拉（La Guaira）是这次地震中灾情最严重的地区之一，各国紧急救援队伍带着搜救犬正持续涌入搜救。

当地居民阿吉勒拉（Hector Aguilera）正试图寻找4名被埋在瓦砾堆下的家人。他说：「我们没有足够的支援把家人救出来，光靠我们根本做不到。他们被埋在那里，我们知道他们已经死了，但我们还是要守在这。我们已经不抱希望，我留下的只有回忆。」

在国际搜救人员抵达前，焦急的居民与志工已连日徒手从倒塌公寓的瓦砾堆中拉出生还者与遗体。民众也不断抱怨重型机具不足、官方人力有限；同时，数百次余震持续加重灾情，让居民始终提心吊胆。

专家指出，自然灾害发生后的最初72小时是搜救生还者的关键窗口，一旦过了这个期限，搜救行动通常就会转为遗体搜寻。

委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，目前搜救人员仍努力从废墟中拉出生还者。然而，随时间一分一秒流逝，寻获更多生还者的希望正渐渐渺茫。

委内瑞拉国民议会议长荷黑．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）今天表示，在周三晚间发生的两起双强震中，造成约774栋建筑物严重受损，其中189栋完全倒塌。

荷黑．罗德里格斯指出，目前的死亡人数已达到1450人，而且预期还会攀升，另有逾3150人受伤。

这场强震被视为拉丁美洲历史上最惨重的地震灾难之一，外界担心数百万人正面临缺乏卫生设施与基本生活物资的窘境。