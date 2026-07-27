委内瑞拉反对派领袖马查多 拒绝参与临时政府政治对话

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（法新社卡拉卡斯26日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）今天表示，不会参与由美国支持，预定8月初和临时政府之间的政治对话。

诺贝尔和平奖得主马查多与曾参加2024年委国总统大选的龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）联名表示，反对派「不会参与」这场会谈的「设计、发展与运作」。

马查多今天表示，她不会阻挡「任何能带来真正进展的计画」，并誓言：「我们终将回到委内瑞拉。」

委内瑞拉由罗德里格斯（Delcy Rodriguez）领导的临时政府，7月中旬与前反对派国会议员公布一项旨在「强化民主」的工作会谈，这些议员的任期是在2015年至2020年之间。

马查多在社群媒体发布的声明中表示，解释这项「强化民主」会谈的范围与决策并非反对派职责，推动此事的人，必须向国人说明其目标、方法与时程。

美国今年1月透过军事突袭行动，推翻委内瑞拉前总统马杜洛（Nicolas Maduro），华盛顿方面曾称许为迈向委内瑞拉政治和解的重要进展。

在美国支持下，流亡海外的反对派人士费盖拉（Dinorah Figuera）6月曾短暂回到委内瑞拉，并与国民议会议长豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）会面。

马查多力挺的龚萨雷兹在2024年总统大选中宣称胜选，不过这场争议重重的选举，时任总统马杜洛在遭指控舞弊的情况下，由亲马杜洛的选举机构宣布获胜。

马查多指控临时政府，在上个月夺走逾5000条人命的毁灭性双重强震后，阻挠她返回委内瑞拉。