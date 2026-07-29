委内瑞拉召见伊朗大使 抗议蔑视言论

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（法新社卡拉卡斯28日电） 委内瑞拉外交部今天在声明中表示，已召见长期盟友伊朗的驻委国大使，就被视为「轻蔑且不当」的言论提出抗议。

委国官员并未说明言论内容为何，但影片显示，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）宣称在与美国的谈判上，伊朗「不是委内瑞拉」。

这份透过社群媒体发布的声明写道：「伊朗伊斯兰共和国驻委内瑞拉大使被召至委内瑞拉外交部，就针对委国机构与当局所发表的轻蔑、不当言论，接获一份抗议照会。」

媒体询问委内瑞拉当局所指言论为何，官员并未具体说明。但网路流传影片显示，伊朗外交部长阿拉奇日前曾表示，在与美国的谈判上，伊朗「不是委内瑞拉」。

委内瑞拉与伊朗的关系日趋转凉，恐让这两个石油资源丰富的国家走向转捩点；自委国总统查维斯（Hugo Chavez）1999年崛起后，双方一直是忠实盟友及商业伙伴。

查维斯深受反帝国主义论述影响，对「美帝」抱持敌意。在他主政下，委内瑞拉与伊朗的关系更加紧密，并因共同敌人美国而结为盟友。

除了意识形态相近，两国过去30年也高调签署多项公开协议，遍及能源、矿业、卫生及教育等领域。

2020年，委内瑞拉深陷严重经济危机，由于无法自行提炼石油，伊朗曾运送150万桶汽油支援。

2025年，委内瑞拉因美国制裁而难以采购药品，伊朗亦曾运送逾200万剂小儿麻痹及肝炎疫苗。

美国1月透过军事行动推翻左倾的马杜洛（Nicolas Maduro）后，委内瑞拉新的临时政府可能会以不同态度对待伊朗，藉此讨好美国。