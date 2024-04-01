委内瑞拉庆祝复活节 民众焚烧政治人物人偶

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（法新社卡拉卡斯31日综合外电报导）委内瑞拉民众今天庆祝复活节传统活动，有些人焚烧总统马杜洛的人偶，有些人火烧反对派总统候选人的假俑，随着个人的政治立场而异。

在基督教信仰中，信徒会在复活节时，在街上焚烧背叛耶稣基督的加略人犹大（Judas Iscariot）肖像。

时至今日，委内瑞拉人开始焚烧他们讨厌的当代人物。今年复活节，民众把注意力放在即将于7月28日举行的总统大选上。

法新社报导，在力挺反对派的社区，民众焚烧社会主义总统马杜洛（Nicolas Maduro）的人偶。马杜洛正在寻求第3个6年任期；在他治理下，委国以石油为基础的经济崩溃了，马杜洛本人则变得益发独裁。

然而，在首都卡拉卡斯（Caracas）一个支持总统的地区，民众焚烧反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）肖像。马查多有意竞选总统，但被效忠马杜洛的法院禁止参加。

在劳工阶层的坎德拉里亚（Candelaria）社区，一尊真人尺寸大小的人偶贴着马杜洛与资深政治人物罗沙雷斯（Manuel Rosales）的照片。罗沙雷斯在登记截止的最后一刻决定代表反对派参选，目前被视为政府所能接受的人选。

人偶身上画着一只蝎子，这是反对派用来形容如罗沙雷斯这般候选人的符号，他们说罗沙雷斯只是口头上反对马杜洛，但实际上是想分化反政府派的选票来帮助马杜洛。

放在椅子上的人俑被泼洒汽油纵火焚烧时，一名抗议者解释他不喜欢罗沙雷斯的原因。

这名抗议者谈到罗沙雷斯时说：「他与独裁政权签订了黑帮协议。」

他还说：「这里的民众没水没电，所赚工资不敷生活。」（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）