委内瑞拉强震后灾情持续恶化 总统宣布全国哀悼7天

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（法新社卡拉卡斯/拉圭拉1日电） 委内瑞拉发生双强震满一周，搜救人员表示，寻获更多生还者的希望逐渐渺茫，幸存者同时面临严重粮食短缺和疫情危机。委内瑞拉临时总统罗德里格斯宣布，自当地时间今天下午6时起展开7天全国哀悼，以悼念罹难者。

这次地震已造成2000多人丧生，目前仍有数万人下落不明。罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在Telegram发文表示，「委内瑞拉因这场毁灭性地震造成大量生命损失而悲痛万分」，并宣布全国哀悼7天。

在灾情最严重、位于首都卡拉卡斯（Caracas）北方的拉圭拉（La Guaira），大多数倒塌建筑物都被标记上代表「死者」（Deceased）的字母D，意味着搜救人员已完成搜索，未发现生命迹象。

西班牙救援队指挥官罗德斯（Javier Rodes）说：「对于已无生还希望的地方，不要再浪费时间。」他的搜救犬「纳拉」（Nala）也曾在瓦砾中搜寻，但始终未能找到生命迹象。

但仍有奇迹发生，1名3岁大男童昨天被救出，在委内瑞拉逾百年来最强地震发生6天后仍奇迹式生还，但专家指出，受困民众通常难以存活超过72小时。

拉圭拉州的卡拉巴勒达镇（Caraballeda）居民拉费尔（Jose Rafael）站在儿子失踪的废墟旁悲痛地说：「这里不会再有人走出来，不论生或死。」

委内瑞拉国会议长豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）今天表示，罹难人数已增至2295人，逾1.1万人受伤，近1.3万人无家可归。

根据联合国估计，目前仍有约5万人失联。

美国国家航空暨太空总署（NASA）公布的卫星初步分析，这两起地震可能已损毁或摧毁约5万8870栋建筑物。

美国数个月前推翻前总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，委内瑞拉仍处于脆弱的政治过渡期，并持续承受华府要求开放石油及其他天然资源的压力。

美国南方司令部（U.S. Southern Command）指挥官杜诺文（Francis Donovan）指出，目前约有2000名美方人员投入救灾。

来自世界各地的搜救队也陆续抵达协助救援，许多灾民对政府灾后反应迟缓感到愤怒。

由于生活秩序崩溃，灾民如今最迫切的问题已从搜救转为生存，许多人流离失所，食物与饮水日益短缺。

18岁摊贩丹阿玛斯（Daniela Armas）在一处收容中心排队领取食物后说：「这里会发放物资，但有时大家几乎为了抢食物打了起来，就像斗鸡一样。」

除了粮食危机外，灾后疫情爆发也令人忧心。世界卫生组织（WHO）发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，委内瑞拉医疗体系目前承受「极大压力」。

他说，由于地震前疫苗接种率偏低，麻疹、白喉等传染病爆发风险正快速升高。（编译：徐睿承）