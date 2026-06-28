委内瑞拉强震增至1430死 5万人失踪

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社拉圭拉27日电） 委内瑞拉强烈地震过后，救援人员今天加紧脚步，继续在瓦砾中寻找生还者。但随着地震发生已过72小时，寻找幸存者的希望愈来愈渺茫，目前死亡人数攀升至1430人，5万人失联。

委内瑞拉西北部24日傍晚接连发生规模7.2和7.5两起强震，这是委国百年来最大地震。

数百万民众正面临困境，不但卫生条件差，维生物资缺乏。

全国有不少城市建筑倒塌，数以万计民众失联。原本已深陷经济危机及政治动荡的委内瑞拉，目前局势更是严峻。

法新社报导，在搜救黄金72小时，当地居民不顾建物可能再倒塌的危险，急切地挖掘瓦砾堆，盼能救出受困的人。

专家指出，灾害发生后的72小时是抢救生还者的关键时机。

来自澳洲、现年43岁的消防员德米隆（Craig Demeillon）独自从美国迈阿密（Miami）赶来协助救灾，他形容灾区「天气炎热，救援情况混乱且缺乏组织章法」，并表示「希望还有人活着、等待被救」。

一名不愿具名的萨尔瓦多救援人员坦言：「目前来看，还埋在瓦砾堆下的人，恐怕多数已是遗体了。祈祷还能找到活着的人。」

联合国人道事务主管佛莱彻（Tom Fletcher）昨天对法新社表示，死亡人数还会继续攀升，失踪人数已逾5万人。

在卡拉卡斯以北、受灾最严重的沿海地区拉圭拉（La Guaira）昨天传出奇迹，1名仅18天大的婴儿在受困32小时后幸运获救。

联合国移民机构表示，经他们检视人口资料及灾损情况，初估多达676万人受灾，这些人需要临时住所、安全饮水、卫生设施、医疗照护及基本维生物资。

委国国民议会议长罗德里格斯（Jorge Rodriguez）今天通报，地震后死亡人数已达1430人，另有3238人受伤。

联合国估计，灾区物质的损失达67亿美元，约为委内瑞拉国内生产毛额（GDP）的6%。（编译：纪锦玲）