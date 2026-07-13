委内瑞拉强震罹难人数增至4490

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（法新社卡拉卡斯12日电） 委内瑞拉官方统计显示，上月接连两场强震造成的罹难人数今天攀升至将近4500人，此外由于家园被毁，目前有超过1万9500人住在临时收容营地。

委内瑞拉政府在其Telegram官方帐号公布的最新统计显示，罹难者增至4490人，另有1万6740人受伤。当局未公布失联者的估计人数。

上月24日，规模7.2及7.5强震接连撼动委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及沿海的拉圭拉州（La Guaira），多栋高层公寓大楼完全倒塌，化为层层瓦砾。

拉圭拉州及卡拉卡斯周边的体育场、广场和人行道上陆续出现安置无家可归受灾家庭的临时收容营地。政府今天更新数据指出，有1万9583人住在这些地方。

委内瑞拉国民议会议长豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）昨天表示，政府未来几天将把部分地震前就在兴建的公寓提供给受灾家庭入住。豪尔赫．罗德里格斯是委国代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）的兄长。 豪尔赫．罗德里格斯补充，后续仍需投入大量资源兴建更多住宅，并提供租屋补助及购屋贷款。

他还提到，政府已在拉圭拉州划定逾40块土地用于兴建新住宅，总面积约58万4000平方公尺。

委内瑞拉外交部长希尔（Yvan Gil）今天也在他的Telegram帐号上指出，一批来自俄罗斯的援助物资已运抵委国。

美国大使馆也表示，已向灾区运送10万份救援物资包。