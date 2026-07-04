委内瑞拉强震罹难增至2645人

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（法新社卡拉卡斯3日电） 根据今天公布的官方数据，委内瑞拉两起毁灭性地震造成的死亡人数已经增至2645人，另有超过1万2600人受伤。据报仍有数千人下落不明。

6月24日强震导致数十栋公寓大楼倒塌，大部分位在首都卡拉卡斯以北重灾区的沿海拉圭拉州（La Guaira）。

规模7.2和7.5两起强震重创拉圭拉州，数以千计灾民涌入各处临时医疗中心寻求协助，当地医疗体系无力负荷。一间麦当劳餐厅（McDonald’s）被改成临时诊疗站，天花板悬挂着4袋点滴。

33岁救灾志工、外科医生费盖罗亚（Karlys Figueroa）表示，位在卡拉巴勒达（Caraballeda）的该诊疗站涌入数十名出现「高血压急症、焦虑症发作和腹泻症状」的民众。这里已经成为临时野战医院，设有检伤分类、药局、储藏区，以及心理谘商和动物救援空间。

本来供应汉堡的柜台，现在改发民众捐赠的玉米饼和三明治；冰淇淋区则变成获救动物收容所。像费盖罗亚一样在此照护灾民的医生有超过30位。

另外，卡蒂亚拉马（Catia La Mar）的巴士站也变成临时医疗中心，累计已经收治近4000人。受伤民众本来只能送往两家医院，但在此一拉丁美洲最惨重震灾之一发生数小时后，这两家医院即人满为患。

在巴士站医疗中心协助的妇产科医生皮诺（Maria Jose Pino）忆述：「那画面太可怕，街上都是尸体，太平间无法负荷，遗体只能摆在外面，已经开始腐败…我觉得不管自己做了什么，都好像什么也没做般的远远不够，医护人力严重不足，也没有足够外援。」

拉圭拉州超过150栋建物全毁，灾民收容中心人满为患，联合国表示，爆发疫情的风险正与日俱增。医师欧莱索拉（Antonio Olaizola）说，近日收治不少腹泻、痢疾、腹痛、恶心呕吐患者，代表爆发传染病的警讯已经响起。