委内瑞拉强震酿死伤 国际社会纷表慰问允诺援助

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（法新社卡拉卡斯25日电） 委内瑞拉发生两起强烈地震，造成至少32人死亡、数百人受伤。美国与多数拉丁美洲国家纷纷在第一时间表达慰问，并强调将派出搜救及医疗团队到灾区提供协助。

● 美国

美国总统川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上发文表示：「刚刚袭击委内瑞拉伟大人民的两起重大地震规模皆十分巨大，并造成了令人震惊的死亡人数。美国已准备好、愿意且有能力提供协助！我已指示政府所有部门做好迅速行动的准备，我们将与我们新结交且伟大的朋友站在一起。」

● 墨西哥

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在社群平台X发文指出，她已「下令筹备必要的援助」。

她写道：「目前，对方请我们派遣专业搜救与医疗人员支援。墨西哥一向团结互助，也将永远如此。」

● 萨尔瓦多

萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）在X发文表示：「300名救难人员与护理人员，连同50吨的装备、药品及基本物资，已准备好出发前往卡拉卡斯」。

● 巴西

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示：「我带着极大的关切与震惊的心情，得知这场袭击委内瑞拉的地震灾情。」

他补充说：「我重申，我们会坚定支持代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）率领的政府，协助这个兄弟之邦受灾地区的重建工作。委内瑞拉人民在面对逆境时展现了极大的韧性。」

● 古巴

古巴外交部长帕里拉（Bruno Rodriguez Parrilla）在X发文表示：「对于委内瑞拉这次地震造成的损失与灾损，向该国政府与手足般的人民致上最深切的哀悼与声援。古巴的医疗人员已全面动员，正为受灾民众提供医疗服务。」

● 阿根廷

阿根廷总统府在声明中表示：「阿根廷正密切关注事态发展，并表示愿意配合相关国际组织，提供所需的任何人道援助。」

声明指出：「尽管两国政府之间可能存在分歧，阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）仍向委内瑞拉人民伸出援手。」

● 乌拉圭

乌拉圭总统奥尔西（Yamandu Orsi）在X发文写道：「乌拉圭向委内瑞拉当局及人民表达团结之意。我们正密切关注事态发展，并重申我们愿意配合委内瑞拉政府环境认为必要的任何协助。」

● 智利

智利外交部对委内瑞拉政府与人民表达声援之意，指出这场地震影响了该国广大地区并造成严重物资损失。「智利政府对这场悲剧深表痛心，并准备好在需要时提供人道与救援协助」。

● 厄瓜多

厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）对「委内瑞拉兄弟之邦人民表示声援」，并指出：「我已下令立即派遣人道援助，以因应这起紧急情况。厄瓜多会以这个时刻所需的速度与决心做出回应，因为尽管彼此存在巨大分歧，人道主义始终是一位国家领袖采取行动的最高指引。」

● 哥斯大黎加

哥斯大黎加总统府在声明中表示：「在这场地震让委内瑞拉举国陷入悲痛的时刻，哥斯大黎加全心全意地拥抱委内瑞拉人民。我们与每一个受影响的家庭，以及今天正在抢救生命、重建希望的人们同在。你们并不孤单。」

● 多明尼加

多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）表示，军方已完成「专业搜救与紧急应变小组」的整备，以支援委内瑞拉当局。

● 西班牙

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）指出：「在这场今晚发生的毁灭性地震过后，我们向委内瑞拉人民提供全面的支持。我们的心与受害者及他们的家属同在。」