委内瑞拉强震 逾百搜救犬深入废墟立功

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（法新社迈格狄亚5日电） 委内瑞拉发生两起强震后，搜救犬席苏（Sisu）展现出决心在废墟中执行任务。这群四足搜救英雄在搜救行动中发挥关键作用，已成功救出多名生还者。

席苏是一只棕色拉不拉多犬，精力充沛的它穿着蓝色胸背带，冒险进入6月24日强震中倒塌建筑物的断垣残壁，仅凭嗅觉搜寻生还者。

身为美国搜救队「佛罗里达第2任务小组」（Florida Task Force 2）的一员，像席苏这样的搜救犬，它的工作已被证实对于在与时间赛跑的行动中寻找生还者至关重要。

这场拉丁美洲严重震灾已造成3000多人罹难，灾后11天，国际搜救队正逐渐结束任务，寻获生还者的希望渺茫。但搜救犬发挥了关键作用。

当搜救队抵达怀疑有生还者遭掩埋的现场时，这些动物总是最先采取行动。这两起强震摧毁了数十座住宅建物，主要集中在沿海的拉圭拉（La Guaira）地区。

同样来自佛罗里达第2任务小组的巴拉达（Alexander Parada）告诉法新社，它们的工作是藉由辨识受害者的体温、体味及呼出的二氧化碳来「侦测人类的位置」。巴拉达身旁是拉不拉多犬派柏（Piper），派柏在委内瑞拉救出了两人，这是它的首次出任务。

巴拉达表示，搜救犬凭藉嗅觉能快速检查大片区域，从而加速搜救工作；鉴于最初72小时黄金时间过后，找到生还者的机率会降低，这一点至关重要。

席苏是来自十多个国家的120多名「四足救援人员」之一，它们被部署到拉圭拉的数个社区以加速搜救，这一带是受规模7.2和7.5两起强震影响最严重的区域。

有些搜救犬，例如当地一只双眼一蓝一棕的边境牧羊犬「海啸」（Tsunami），以克服逆境的故事感动了委内瑞拉人：海啸曾是一只从虐待中被救出的动物，如今却在拯救他人的生命。

如同它们的人类伙伴一样，它们在危险的任务中以12小时轮班制工作。

这些狗儿在拉圭拉的高温下工作，面临脱水和皮毛磨损的风险，这在席苏的脖子上清晰可见。

它们还穿梭于废墟之中，甚至穿过由破碎墙壁、柱子和梁木交织而成的狭窄隧道，搜寻生还者。搜救行动导致其中一些搜救犬受伤和骨折，但这样的风险本就是工作的一环。

从1998年开始负责照料席苏的艾兰哥（Sylvia Arango）说：「当我们踏上那些废墟堆的那一刻，就无法保证我们会安全。我们必须信任我们的训练。」