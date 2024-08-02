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委内瑞拉总统胜选争议延烧 反对派号召全国抗议

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（法新社卡拉卡斯1日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）今天号召全国「每座城市」于3日大举抗议，谴责总统马杜洛（Nicolas Maduro）具争议的连任。

这个石油储量位居全球第一的南美洲国家在马杜洛7月28日宣布胜选后陷入政治危机，选举结果不符选前民调，引起全球批评。

马查多于社群媒体表示：「我们必须保持坚定、有条有理和动员，为7月28日实现历史性胜利感到骄傲，并意识到为了主张胜利，我们也会奋斗下去。」

今天稍早，马查多在「华尔街日报」（Wall Street Journal）撰文道，在马杜洛获宣告胜选引发争议后，她一直在避风头并「担忧自己的生命」。这场争议导致本周的致命抗议活动，有数百人被逮捕。

马查多重申，她主张反对派候选人龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是合法赢家，并直指全国大部分投票所的计票结果显示，龚萨雷斯斩获67%的选票，胜过马杜洛的30%。

与政府同一阵营的委内瑞拉国家选举委员会（National Electoral Council）宣布马杜洛拿下51%选票。马杜洛声称握有胜选证据，「随时可以提出100%的纪录」。

马杜洛昨天说，龚萨雷斯和马查多「手上沾满鲜血」、「应该被押入监牢」。

马查多先前被忠于马杜洛的机关禁止参选，她说，大部分反对派人物目前都在避风头。

马查多还写道，「我可能因为写了这些话而被捕」，并呼吁「那些拒绝威权主义并支持民主的人，加入委内瑞拉人民的崇高大业」。

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