委内瑞拉成功救出吉尔 悲痛中带来希望

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（法新社卡蒂亚拉马2日电） 数百名来自各国的搜救人员，今天成功救出受困瓦砾堆8天的警卫吉尔（Hernan Gil）。这项救援行动为悲痛中的国家带来希望。

委内瑞拉6月24日发生强震，位于沿海地区的卡蒂亚拉马（Catia La Mar）几乎被夷为平地。在当地工作的吉尔被埋在瓦砾堆中，因为他所处的7层建筑已成废墟。

经过一番艰苦的救援行动，吉尔被用担架抬出，距离地震发生已有8天。受困如此之久后生还，相当不易。

「这简直是一个奇迹，」吉尔的妻子龚萨雷兹（Gusbimar Gonzalez）表示。「我完全不敢相信，因为这是我第一次看到这么多国家团结在一起，只为救一个人。」

来自委内瑞拉、智利、美国、葡萄牙、哥斯大黎加、萨尔瓦多和墨西哥7国的救援队伍，3天3夜不停工作，最后终于接近吉尔身边。

救援队伍透过软管为吉尔输送10多公升的水，安装气管为他供应氧气。

救援行动最后阶段，约有30人在清理瓦砾，2名救援人员还掘出1条长达3公尺的隧道。

「要找到遇难者确切位置并不容易，」智利救援队队长维拉（Cristian Vera）表示。

然而，尽管救援行动有好消息传出，像是地震发生6天后发现1名3岁男孩，但找到更多幸存者的机会已很渺茫。

许多人无家可归，食物和水日益匮乏，医院不堪负荷，专家警告疾病爆发的风险。

官方公布的死亡人数接近2300人，此外仍有大量人员失?。

联合国世界粮食计划署（World Food Programme）先前呼吁筹集5000万美元，为约50万民众提供3个月粮食。