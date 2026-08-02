委内瑞拉政局动荡 下周启动政治转型朝野谈判

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（法新社卡拉卡斯1日电） 委内瑞拉政府与反对派今天宣布，政治转型谈判将于下周在首都卡拉卡斯进行实体会谈。今天原本正是这个局势动荡的南美国家预计启动谈判的日子。

委内瑞拉拥有全球最大的已证实石油储量，但经济已陷入困境。自美军1月推翻总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，委内瑞拉局势变得更加动荡不安。

代理总统德尔西．罗德里格斯（Delcy Rodriguez）过去曾担任马杜洛的副总统，自那时起她便一直在华府的严密监视下进行治理。 委内瑞拉北部上个月发生毁灭性地震，造成5500多人丧生，使委内瑞拉本就严峻的困境雪上加霜。

国民议会议长兼政府首席谈判代表豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）在与反对派人物费格拉（Dinorah Figuera）通电话后表示：「我们已达成共识，下周将在卡拉卡斯举行首次实体会谈。」

他在声明中表示：「我们已建立一份具备明确且可验证目标的工作议程。」他指出，首次会议将讨论向地震受灾者提供援助、「强化民主」以及政治权利等议题。 豪尔赫．罗德里格斯同时也是代理总统德尔西．罗德里格斯的哥哥，他表示，希望启动「具包容性且有效率」的谈判进程。