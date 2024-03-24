委内瑞拉政府疑似挡参选人登记 反对派领袖谴责

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（法新社卡拉卡斯23日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多被禁止参加今年夏天总统大选，如今她挑了替代人选，又疑似被政府给阻挡无法登记参选，她今天谴责政府在玩弄「伎俩」。

法新社报导，56岁的马查多（Maria Corina Machado）去年赢得反对党初选，但未能成功推翻她不得担任公职的禁令，她所属的联盟须在25日最后期限前指定替代她的参选人。

但反对派表示，截至23日为止，他们试图连上国家选举委员会（National Electoral Council, CNE）网站，要登记他们所选的参选人尤瑞斯（Corina Yoris），却遭到阻挡。

马查多在旧称推特（Twitter）的X上说：「我要向委内瑞拉人民及全世界发出警告，（委内瑞拉政府）正玩弄伎俩，阻止代表委国所有团结民主派的参选人向国家选举委员会登记。」

现年80岁的尤瑞斯曾任大学教授，过去未曾担任公职。马查多称赞尤瑞斯是「一个我能完全信任的人」。

尤瑞斯是去年10月反对派党内初选筹办委员会成员，马查多在初选轻松获胜，而她飙涨的人气，让总统马杜洛（Nicolas Maduro）的政府感到不安。

马查多于22日宣布尤瑞斯将代她参选，当天马杜洛曾在广播中讽刺说：「不要盛装打扮了，你哪也去不了。」

委内瑞拉当局本周逮捕了两名马查多竞选团队高阶幕僚，并宣布对另外7人发出逮捕令，指控他们试图破坏国家稳定。

自2013年开始，马杜洛就一直在委内瑞拉军方支持下掌权，但委国经济严重萎缩，已导致超过700万公民逃离该国。

专家表示，马查多在一些民调中有70%的支持率，或许能在7月28日总统大选中，把支持率转移到代她出征的参选人身上。

马查多表示，马杜洛违反了政府去年在加勒比海岛国巴贝多（Barbados）和反对派签下的协议，该协议承诺于2024年在国际观察员在场的情况下，举行自由公正的选举。

该协议让美国放宽了对委内瑞拉的一些制裁，不过因为马查多仍无法参选，美国正重新考虑关于制裁的决定。

马杜洛曾是公车司机，希望赢第3个6年任期。他于2013年委国前总统查维斯（Hugo Chavez）过世后上台，于2018年赢得连任，但包括美国在内等数十个国家认为，那次选举存有舞弊。