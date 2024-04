委内瑞拉渔获大减 疑因气候变迁水母不寻常激增

(法新社委内瑞拉乔罗尼8日电) 近期各种颜色的水母密密麻麻地漂浮在委内瑞拉阿拉瓜州(Aragua)蓝绿色的海水里,这种超现实的景象要归因于气候变迁,渔获也因此大幅减少。

59岁的渔夫毛瑞约(Elvis Morillo)来自委内瑞拉北部背山面海的曲奥村(Chuao),他说:「就像海里开出花一样。以前从没发生过这种事。」

渔民的网里塞满这些侵略性的炮弹水母,环境部认为,水母大量增加的原因是气候变迁导致水温上升,以及鲨鱼、海龟等天敌减少。

与此同时,非政府组织「蓝色环保主义者」(Azul Ambientalistas)的卡拉斯克尔(Gustavo Carrasquel)说:「沙丁鱼和其他可用来当作鱼饵的物种都消失了。渔获量降到数年来最少。」

水母数量在全球都有增长。研究员曾警告,海洋可能很快达到一个临界点,以鱼类居多的情况将变成以水母占多数,主要是因为过度捕捞。

水母没有心脏、脑或复杂器官,在严酷环境中也能存活,且需氧量不多。

委内瑞拉中央大学(Central University of Venezuela)动物与热带生态研究所(Institute of Zoology and Tropical Ecology)研究员史考特-佛里亚斯(Joxmer Scott-Frias)说,这是「非典型事件,完全不正常」。

他一边采集水母研究样本一边说:「近年有观察到少数个体,但今年数量增加已超过先前估计。」

44岁渔民马蒂内兹(Douglas Martinez)说,曲奥村的渔夫每周渔获量本可达3000公斤到5000公斤,但已减为500公斤到1000公斤。

邻镇乔罗尼(Choroni)渔民团体负责人马约拉(Fernando Mayora)认为,委内瑞拉应向墨西哥等国家取经,墨西哥会利用水母的经济价值,出口到亚洲国家供食用或制药,「我们也得知道委内瑞拉是否能利用这一点」。