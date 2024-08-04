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委内瑞拉选后抗议不断 反对派领袖躲藏数天后现身

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（法新社卡拉卡斯3日电） 委内瑞拉总统大选争议不断，反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）今天不再躲藏，加入示威行列。

委内瑞拉7月28日举行总统大选，选务当局隔天宣布马杜洛（Nicolas Maduro）以51%得票率当选，在野党候选人龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）得票率则为46%。

选务当局公布的数据，引发各界有关舞弊的质疑声浪。

数以千计反对派支持者今天走上街头，要求伸张正义，并惊喜看到领导人马查多不再躲藏、加入示威行列。

马查多称马杜洛威胁逮捕她，因此过去一周大多神隐，没有公开露面。

马查多因自己遭禁角逐总统，因此力挺龚萨雷斯出马。龚萨雷斯今天并未现身，但支持者称，龚萨雷斯赢得67%选票。

马查多乘坐的卡车经过时，支持者无不大喊「自由！」

她告诉群众说，「我们从没有如今天这般强韧」，并补充说「这个政权从未如此软弱过」。

根据总部在美国的「人权观察」（Human Rights Watch）等团体的说法，委国大选过后的抗议潮中，目前有至少20人遇害。

马杜洛上一次于2018年赢得连任时，同样不为拉美各国、美国和欧洲联盟（EU）成员国所接受。

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