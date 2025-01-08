委内瑞拉逮7外国人含2美公民 称佣兵试图妨碍总统就职

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（法新社委内瑞拉首都卡拉卡斯7日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布逮捕7名外国人，其中包括2名美国公民。他指控这些「佣兵」试图阻止他宣誓就任、展开第3个6年总统任期。

马杜洛表示，在计划于本月10日举行的就职典礼前，2名美国人、2名哥伦比亚「杀手」，和3名俄乌战争中的「佣兵」参与策划了他未具体说明的「恐怖行动」。

马杜洛在国营电视台的节目中表示：「我确信他们会在接下来几个小时招供。」他随后宣布在全国大规模部署警力和军队。

就在马杜洛宣布有美国人被逮捕的消息数小时前，美国总统拜登（Joe Biden）在白宫会见流亡的委内瑞拉反对派总统候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）。

美国和几个委内瑞拉的民主邻国认为，龚萨雷兹在去年7月的总统大选中以压倒性优势胜出，而官方结果遭到窜改。

反对派呼吁「数以百万计」委内瑞拉民众9日上街抗议，阻止马杜洛继续掌权及正式宣誓就职。

然而，反对派面临着艰难的挑战。在过去1/4个世纪里，委内瑞拉都是由现年62岁的马杜洛及其于2013年去世的政治导师查维斯（Hugo Chavez）统治。

这两人成功抵挡来自国际和国内的压力，并透过民粹主义的号召力、具争议的选举，以及军警和准军事团体的力量保住权力。