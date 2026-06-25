委内瑞拉遭连环强震侵袭 建物倒塌民众仓皇逃生

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（法新社卡拉卡斯24日电） 根据美国地质调查所与法新社记者报导，委内瑞拉同个地区今天晚间遭受两起地震侵袭，规模分别为7.2与7.5，导致多栋建筑物倒塌，首都卡拉卡斯的居民纷纷仓皇逃到街头。

内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）表示，目前还不清楚地震是否造成人员伤亡，但有部分建筑物倒塌、屋顶塌陷。

卡拉卡斯54岁的银行职员艾斯卡罗纳（Odalis Escalona）说：「楼梯都脱落，整面墙面裂开。东西不断从天花板掉下来。真的很可怕。」

法新社记者看到首都阿尔塔米拉（Altamira）社区内，有一栋22层楼高的建筑物被完全摧毁。民众在建筑外高喊亲人的名字时，志工爬到瓦砾堆上方救援，其中一人说：「我们需要手电筒。」

美国地质调查所（U.S. Geological Survey）表示，第一起地震发生于格林威治时间22时04分，震央位于沿岸城镇摩伦（Moron）以西21公里处。不到1分钟后，约45公里外也发生规模7.5地震。

美国地质调查所指出：「这起地震是双重地震的第2起。规模7.5的主震发生前39秒钟，曾发生规模7.2的前震。」

卡贝友呼吁民众离开住家，并补充表示，作为预防措施，已切断多栋建筑的瓦斯供应。他说：「我们有一些建筑受损，不希望发生任何与瓦斯有关的意外。」

根据法新社记者观察，震源深度仅10公里的第2起地震发生时，卡拉卡斯一处购物中心内传出惊慌尖叫声。第一起地震震源深度为22公里。

店家老板罗梅洛（Heidi Romero）说：「实在令人难以置信。我甚至不知道地震持续了多久。」地震来临时，她位于购物中心顶楼。

42岁的罗梅洛说：「我们从紧急逃生梯逃出，他们引导我们这样疏散。」