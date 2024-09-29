委国争议大选至今2个月 小规模反对派集会抗议

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（法新社卡拉卡斯28日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）于整整两个月前的今天，声称在争议性大选中赢得连任。一小群反对派抗议者今天在首都卡拉卡斯举行集会，国外支持者也加入声援行动。

反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）虽因谴责选举舞弊而躲藏度日，仍找到办法发声敦促各方举行小规模集会，以避免像先前抗议活动一样遭到安全镇压。

在卡拉卡斯（Caracas），约30人齐聚广场高喊口号，其中包括多年来参与反政府活动而有「红头盔奶奶」称号的布瑞托（Leida Brito）。

布瑞托说：「马杜洛应该离开，因为他输了。」她手中拿着写有「捍卫投票是一项权利」的标语。

根据马查多团队发布的语音讯息，这位反对派领袖向支持者喊话：「我们坚定不移，每天以更大的力量和热情向前推进，身为勇敢且善良的委内瑞拉人聚集在此。」

自7月底争议性大选以来，委内瑞拉已有数十名反对派领导人被捕，另有2400多人因涉嫌参加抗议活动而遭「恐怖主义」指控被捕。选后冲突共造成27人死亡。

反对派根据列印出来的计票结果，声称在野候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）以67%的选票赢得7月28日举行的大选。

然而，委内瑞拉国家选举委员会（CNE）宣布马杜洛以52%选票胜选，并以资料遭骇为由，拒绝公布各投票所的确切计票数字。

75岁的龚萨雷兹选后消失匿迹多周，接着于9月远赴西班牙寻求庇护。

委内瑞拉境外也出现更大规模的抗议活动，包括墨西哥市、布宜诺斯艾利斯、巴拿马市和蒙特维多（Montevideo）。在马德里，龚萨雷兹向挥舞着委内瑞拉国旗的支持者致意。