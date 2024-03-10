委国反对派领袖竞总主任被捕 1月迄今被抓干部达4人

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（法新社卡拉卡斯9日电） 总统候选人资格遭取消的委内瑞拉反对派前议员马查多（Maria Corina Machado）表示，她的一名竞选总部主任今天遭到拘留，这让她自1月以来被捕的幕僚人数达到4人。

委内瑞拉检察总长在旧称推特（Twitter）的X上证实此事。

马查多在X上发文说：「我特此报告，（总统）马杜洛（Nicolas Maduro）政权绑架了我们在巴利纳斯（Barinas）竞选指挥部的主任。」

该党的成员表示，那名主任今天稍早被捕，家人都不知道其下落。

检察总长沙柏（Tarek William Saab）表示，那名主任因参与对政府的「暴力」、「恐怖主义」阴谋而被通缉数周。

他称那名主任将因「共谋、结党、性别暴力、侮辱公务员」等罪名，在卡拉卡斯法院接受审判。

1月时，有3名地方选务干部因涉嫌从事反马杜洛政府的活动而遭逮。

马杜洛政府和反对党去年在巴贝多（Barbados）同意今年在国际观察员出席的情况下，举行自由、公正的选举。

该协议要求允许反对派候选人对法院取消他们资格的裁决提出上诉。

但在那之后，忠于马杜洛的最高法院维持对马查多等人15年的禁令。