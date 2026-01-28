委国反对派领袖索洛札诺 消失17个月后公开露面

（法新社卡拉卡斯27日电） 委内瑞拉反对派领袖索洛札诺（Delsa Solorzano）在公众前消失17个月之后首度现身。她表示国家正进入新阶段，但强调唯有透过自由选举，转型才算真正完成。

索洛札诺先前因顾虑遭前总统马杜洛（Nicolas Maduro）迫害而消失长达17个月，如今马杜洛遭美国以武力带走，索洛札诺表示马杜洛下台后，国家历史已走入新阶段。

索洛札诺表示，她觉得自己已能安全现身，重新投入「促成政治改革」工作，同时呼吁举行新选举。

这名54岁的前国会议员说：「我们相信委内瑞拉正处于一个新阶段，整个国家都有这种感受。」

不过索洛札诺也警告「转型尚未开始」，只有在「委内瑞拉举行自由选举时，这一切才会巩固」。

索洛札诺上一次公开露面是在2024年8月，当时她站在一辆竞选卡车后方，抗议马杜洛在大选中窃取胜利。

当天与索洛札诺并肩示威的政治人物，还有后来的诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado），以及其他反对派领袖，这些人随后不是四处躲藏，就是流亡海外或入狱。

索洛札诺对罗德里格斯与川普之间的合作表达忧虑。双方已协议美国可取得委内瑞拉石油，因制裁而遭冻结资金最近也获解冻。

索洛札诺说：「他们每天都宣称彼此有在对话」，「问题在于委内瑞拉人民并未参与，挑战是如何让人民声音被听见。」