委国强震罹难者难辨识 父凭戒指认出女儿遗体

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（法新社拉圭拉29日电） 委内瑞拉强震重创沿海拉圭拉州（La Guaira），港口如今满是尸袋与棺木，一名父亲凭着送给女儿的戒指认出遗体，也有家属苦候多日，只盼能让亲人获得妥善安葬。

规模7.2与7.5的两起地震上周接连袭击委内瑞拉，重创距离首都卡拉卡斯（Caracas）不远的拉圭拉州，整个社区化为断垣残壁，高楼住宅、购物中心和学校都在强震中倒塌。

随着官方死亡人数突破1700人，医院太平间已不堪负荷，拉圭拉港口改作为临时停尸间，部分遗体覆盖石灰，以减缓腐败速度。

25岁的莫拉拉（Wilker Molalla）告诉记者：「我的家人都在那里。他们告诉我，我姊妹和她的孩子，还有我兄弟的孩子都在那里。」莫拉拉一家11口中，只有他和一名手足幸存。

许多人手捧鲜花前来认尸，或领回亲人遗体安葬。

不少人痛批政府救灾不力，部分灾区居民至今只能徒手挖掘瓦砾，试图救出受困的家人。

●凭戒指认出女儿

41岁厨师马加诺（Antony Marcano）说：「我昨天来过（港口），到处都找不到女儿。我今天收拾好情绪，重新回到这里，感谢上天，我找到她了，也确认了她的身分…我是靠着我送给她的戒指认出她。」

马加诺说，除了女儿身上的衣服与戒指外，她的遗体几乎已无法辨认。

当局尚未公布目前仍受困瓦砾堆下的人数，但联合国（UN）估计约有5万人下落不明，并表示将运送1万个尸袋至灾区。

●盼亲人得以安葬

37岁的席瓦（Darwin Silva）前来领回母亲遗体，他的母亲在前强人总统查维斯（Hugo Chavez）推动兴建的社会住宅中罹难。

席瓦的母亲受困在倒塌梁柱下，邻居架设发电机照明后才顺利寻获她的遗体。

席瓦说：「已经确认她的身分，也拿到死亡证明了。」

谈及其他仍在寻找亲人的家属，马加诺表示，希望大家不要放弃希望。

他说：「祈求上天，让你们能为亲人举办一场有尊严的告别式与葬礼。」（编译：刘文瑜）1150630ㄒ